В Свердловской области водительница наехала на своего отца, который лежал на дороге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Ночью 2 февраля в селе Обуховском Камышловского района, водительница на автомашине «Ниссан Кашкай» наехала на пешехода, лежачего на дороге. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.Пешеход, мужчина 1976 г.р., с различными травмами был доставлен в хирургическое отделение Камышловской больницы.«Водитель пояснила автоинспекторам, что двигалась со скоростью около 20 км/ч, внезапно в последний момент на дороге увидела пешехода, лежащего посередине полосы ее движения, наезда избежать не удалось. После остановки вышла из автомашины и увидела, что лежащим пешеходом на проезжей части оказался ее отец», — сообщает ГИБДД.Сотрудниками полиции установлено, что пешеход находился на проезжей части с признаками состояния алкогольного опьянения.