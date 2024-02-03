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В Екатеринбург в ДТП пострадал 14-летний подросток
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге 3 февраля на улице Волгоградская «Хендай Солярис» врезался в «Фольксваген Джетта», после чего водитель автомашины «Фольксваген» столкнулся с «Мицубиси Лансер». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Хендай Солярис». Девочка не получила серьезных травм, так как был пристегнута ремнем безопасности.
«Автомашиной «Хендай Солярис» управлял 23-летний мужчина, житель Екатеринбурга, с общим водительским стажем управления транспортными средствами 3 года. К административной ответственности привлекался 1 раз. На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат — трезв. Водитель пояснил, что двигался по ул. Волгоградская со скоростью 40 км\ч, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», — сообщает ГИБДД.
На месте ДТП недостатки улично-дорожной сети не обнаружены.
В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Хендай Солярис». Девочка не получила серьезных травм, так как был пристегнута ремнем безопасности.
«Автомашиной «Хендай Солярис» управлял 23-летний мужчина, житель Екатеринбурга, с общим водительским стажем управления транспортными средствами 3 года. К административной ответственности привлекался 1 раз. На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат — трезв. Водитель пояснил, что двигался по ул. Волгоградская со скоростью 40 км\ч, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», — сообщает ГИБДД.
На месте ДТП недостатки улично-дорожной сети не обнаружены.
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