Прокуратура заинтересовалась инцидентом на борту «Уральских авиалиний»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Транспортная прокуратура Свердловской области заинтересовалась инцидентом, произошедшим на авиарейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. По информации, пассажиры самолета компании "Уральские авиалинии" устроили дебош и находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, а также законодательства об административных правонарушениях, бездействию сотрудников ЛО МВД России в аэропорту “Кольцово”», — рассказали в ведомстве.В ночь на 3 февраля трое пассажиров весь полет шумели, пили и курили. Также они устроили драку в автобусе, который вез их до здания аэропорта.