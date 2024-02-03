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На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 224 км автодороги «Екатеринбург-Серов» водитель грузового автомобиля Тонар, при совершении обгона столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Об этом сообщили в ГИБДД области.
В ДТП пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
Движение транспортного потока ограничено, осуществляется по одной полосе.
В ДТП пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
Движение транспортного потока ограничено, осуществляется по одной полосе.
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