На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 190 км Челябинского тракта произошло столкновение четырех машин. Сообщает ГИБДД по Свердловской области.По предварительным данным, водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию с КАМАЗом, убирающим снег, и столкнулся с ним. Впоследствии грузовой бетононасос, двигавшийся в том же направлении, столкнулся с автомобилем «Тойота», что привело к последующему столкновению с «Ленд Крузером», двигавшимся по левой полосе.В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на месте аварии ограничено и осуществляется по одной полосе.