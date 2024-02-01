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На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 190 км Челябинского тракта произошло столкновение четырех машин. Сообщает ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию с КАМАЗом, убирающим снег, и столкнулся с ним. Впоследствии грузовой бетононасос, двигавшийся в том же направлении, столкнулся с автомобилем «Тойота», что привело к последующему столкновению с «Ленд Крузером», двигавшимся по левой полосе.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на месте аварии ограничено и осуществляется по одной полосе.
По предварительным данным, водитель «Тойоты» не выдержал безопасную дистанцию с КАМАЗом, убирающим снег, и столкнулся с ним. Впоследствии грузовой бетононасос, двигавшийся в том же направлении, столкнулся с автомобилем «Тойота», что привело к последующему столкновению с «Ленд Крузером», двигавшимся по левой полосе.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на месте аварии ограничено и осуществляется по одной полосе.
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