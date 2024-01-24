Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Алапаевске произошло задержание пьяного водителя. О нём сотрудникам местной Госавтоинспекции сообщил другой участник дорожного движения.По «наводке» гражданина, экипаж дорожно-постовой службы проехал на улицу 40 лет Октября и обнаружил движущийся по ней автомобиль, описанный заявителем. Машина марки «Шевроле Нива», как и сообщал гражданин, совершала неоправданно опасные манёвры, виляя из стороны в сторону.Когда постовые остановили странную машину, оказалось, что за рулём её сидит 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. И одним из основных признаков опьянения был сильный запах спиртного, исходивший от водителя. После процедуры освидетельствования подозрения в нетрезвом состоянии мужчины подтвердились. Прибор показал 0,830 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Автоинспекторы приняли решение убрать с дороги пьяного водителя. Мужчину задержали, составив на него протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации. Автомобиль у него изъяли отбуксировали на спецстоянку.