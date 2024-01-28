Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле лишённый прав водитель сел за руль и устроил ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшую среду, 31 января, в Нижнем Тагиле водитель, которого лишили прав на вождение ещё в декабре 2023 года, сел за руль и устроил аварию. Теперь в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария, о которой идёт речь, произошла на улице Балакинской, напротив дома №31, лишённый прав водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Serena. Водитель Nissan получил травму головы и был госпитализирован в ЦГБ №4. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель Ford заявил, что объезжал автобус, остановившийся на остановке, но не успел перестроиться обратно в свой ряд. Тем не менее садиться за руль он не имел права ещё 18 месяцев. Кроме этого, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Авария, о которой идёт речь, произошла на улице Балакинской, напротив дома №31, лишённый прав водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Serena. Водитель Nissan получил травму головы и был госпитализирован в ЦГБ №4. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель Ford заявил, что объезжал автобус, остановившийся на остановке, но не успел перестроиться обратно в свой ряд. Тем не менее садиться за руль он не имел права ещё 18 месяцев. Кроме этого, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
«В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 264 части 1 примечание 1 УК РФ»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пьяный водителей устроил ДТП под Нижним Тагилом
28 января 2024
28 января 2024