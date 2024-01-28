В Нижнем Тагиле лишённый прав водитель сел за руль и устроил ДТП





– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области. «В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 264 части 1 примечание 1 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую среду, 31 января, в Нижнем Тагиле водитель, которого лишили прав на вождение ещё в декабре 2023 года, сел за руль и устроил аварию. Теперь в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Авария, о которой идёт речь, произошла на улице Балакинской, напротив дома №31, лишённый прав водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Serena. Водитель Nissan получил травму головы и был госпитализирован в ЦГБ №4. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель Ford заявил, что объезжал автобус, остановившийся на остановке, но не успел перестроиться обратно в свой ряд. Тем не менее садиться за руль он не имел права ещё 18 месяцев. Кроме этого, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.