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В Нижнем Тагиле лишённый прав водитель сел за руль и устроил ДТП

10.01 Пятница, 2 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшую среду, 31 января, в Нижнем Тагиле водитель, которого лишили прав на вождение ещё в декабре 2023 года, сел за руль и устроил аварию. Теперь в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария, о которой идёт речь, произошла на улице Балакинской, напротив дома №31, лишённый прав водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Serena. Водитель Nissan получил травму головы и был госпитализирован в ЦГБ №4. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель Ford заявил, что объезжал автобус, остановившийся на остановке, но не успел перестроиться обратно в свой ряд. Тем не менее садиться за руль он не имел права ещё 18 месяцев. Кроме этого, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

«В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 264 части 1 примечание 1 УК РФ»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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