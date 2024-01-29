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В Екатеринбурге из Исети достали тело молодого человека
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из Исети в районе маленького моста около дендропарка водолазы достали труп молодого человека.
По данным Е1.ru, тело молодого человека принадлежало пропавшему 27 января 20-летнему Дмитрию Комененко. Смерть парня также подтвердила его подруга. Ранее издание сообщало, что в ночь исчезновения он отдыхал в баре с друзьями. Под утро, около 04.00, он подрался у входа в клуб после чего ушёл без документов, телефона, куртки и ключей.
Официально в полиции или СК его смерть не комментировали.
По данным Е1.ru, тело молодого человека принадлежало пропавшему 27 января 20-летнему Дмитрию Комененко. Смерть парня также подтвердила его подруга. Ранее издание сообщало, что в ночь исчезновения он отдыхал в баре с друзьями. Под утро, около 04.00, он подрался у входа в клуб после чего ушёл без документов, телефона, куртки и ключей.
Официально в полиции или СК его смерть не комментировали.
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