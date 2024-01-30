В Камышловом районе Свердловской области «прилёг» грузовик





– сказали в пресс-группе. «На месте происшествия движение осуществляется по одной полосе проезжей части, инспекторы ДПС оказывают автомобилистам помощь в проезде данного участка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Камышловом районе Свердловской области на Тюменском тракте «прилёг» грузовик. Из-за опрокидывания машины движение на одной из полос стало невозможным.В связи с этим в региональном УГИБДД предупреждают о временном затруднении движения с 128-го по 132-й километр трассы в направлении Тюмени. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.