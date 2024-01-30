Возрастное ограничение 18+
В Камышловом районе Свердловской области «прилёг» грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Камышловом районе Свердловской области на Тюменском тракте «прилёг» грузовик. Из-за опрокидывания машины движение на одной из полос стало невозможным.
В связи с этим в региональном УГИБДД предупреждают о временном затруднении движения с 128-го по 132-й километр трассы в направлении Тюмени. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
В связи с этим в региональном УГИБДД предупреждают о временном затруднении движения с 128-го по 132-й километр трассы в направлении Тюмени. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшествия.
«На месте происшествия движение осуществляется по одной полосе проезжей части, инспекторы ДПС оказывают автомобилистам помощь в проезде данного участка»,
– сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте
31 января 2024
31 января 2024
В Нижнесергинском районе под колёсами «Газели» погиб пешеход
31 января 2024
31 января 2024