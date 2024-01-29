В Карпинске на площади 800 «квадратов» вспыхнул цех с паллетами





– рассказали в МЧС. «На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Тушение продолжается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Карпинске загорелся цех с паллетами. Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.По последним данным ведомства, пострадавших в пожаре нет. Самостоятельно из здания эвакуировались десять человек. Причины возгорания неизвестны.