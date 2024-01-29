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В Карпинске на площади 800 «квадратов» вспыхнул цех с паллетами
Фото: МЧС
В Карпинске загорелся цех с паллетами. Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
По последним данным ведомства, пострадавших в пожаре нет. Самостоятельно из здания эвакуировались десять человек. Причины возгорания неизвестны.
По последним данным ведомства, пострадавших в пожаре нет. Самостоятельно из здания эвакуировались десять человек. Причины возгорания неизвестны.
«На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Тушение продолжается»,
– рассказали в МЧС.
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