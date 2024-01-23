В Нижнесергинском районе под колёсами «Газели» погиб пешеход





– пообещали в пресс-группе. «В каком состоянии находился пешеход в момент наезда будет установлено по результатам судмедэкспертизы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области под деревней Талица в Нижнесергинском районе под колёса ехавшей по Пермского тракту «Газели» угодил пешеход, оказавшийся посреди проезжей части по неизвестным причинам. Известно, что мужчина погиб до приезда бригады «скорой».Авария произошла вчера, 30 января, примерно в 04.20 на 243-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург». По словам водителя «Газели», он ехал в Пермский край после загрузки на складе в уральской столице. Во время движения заметил на дороге чей-то силуэт и стал тормозить, но избежать наезда не сумел. После остановки мужчина вышел из машины и, увидев сбитого пешехода, сразу позвонил по номеру «112», рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону.Позже сотрудникам ГИБДД удалось выяснить, что погибшим пешеходом был 36-летний житель Челябинской области, который вышел у придорожного кафе «Три медведя» и ушёл в неизвестном направлении, не вернувшись в автобус. Светоотражающих элементов на его одежде не было.