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СК начал проверку из-за рухнувшей на екатеринбуржца плитки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет организовали проверку после обрушения облицовочной плитки в одном из новых домов в Екатеринбурге, в результате которого пострадал местный житель.
Ранее жительница дома на Академика Парина, 39 сообщила порталу E1.RU о том, что на голову её мужа свалился пласт плиток. При этом, со слов женщины, они ранее обращались в управляющую компании и просили проверить плитку, так как она плохо держалась. Представители компании приходили, но ничего опасного, с её слов, не заметили. Однако через неделю плитка всё же обрушилась.
В компании «РСГ-Академическое» изданию заявили, что после жалоб они принялись исправлять недостатки в отделке в рамках гарантийных обязательств. Но, как они утверждают, обвалившийся участок они заменить не успели.
«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении СК.
Ранее жительница дома на Академика Парина, 39 сообщила порталу E1.RU о том, что на голову её мужа свалился пласт плиток. При этом, со слов женщины, они ранее обращались в управляющую компании и просили проверить плитку, так как она плохо держалась. Представители компании приходили, но ничего опасного, с её слов, не заметили. Однако через неделю плитка всё же обрушилась.
В компании «РСГ-Академическое» изданию заявили, что после жалоб они принялись исправлять недостатки в отделке в рамках гарантийных обязательств. Но, как они утверждают, обвалившийся участок они заменить не успели.
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