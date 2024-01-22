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В Екатеринбурге на Уралмаше водитель фургона снёс светофор и умер
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Уралмаше произошла смертельная авария с участием грузового фургона Sollers. Его водитель вдруг почувствовал себя плохо и въехал в столб.
ДТП произошло вчера, 29 января, на улице 22 Партсъезда. По словам очевидцев, мужчина вдруг открыл окно и стал просить срочно вызывать ему скорую помощь, после чего он снёс опору светофора. Свидетели аварии вызвали ему врачей, однако, как сообщили в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга, мужчина скончался в машине «скорой».
ДТП произошло вчера, 29 января, на улице 22 Партсъезда. По словам очевидцев, мужчина вдруг открыл окно и стал просить срочно вызывать ему скорую помощь, после чего он снёс опору светофора. Свидетели аварии вызвали ему врачей, однако, как сообщили в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга, мужчина скончался в машине «скорой».
«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям, в соответствии с пунктом 2.7 ПДД РФ необходимо контролировать состояние своего здоровья, в случае плохого самочувствия настоятельно рекомендуем немедленно остановиться и вызвать скорую медицинскую помощь»,
– напомнили в ГИБДД по этому случаю.
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