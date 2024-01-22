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Прокуратура начала проверку из-за «пожара» в екатеринбургской 63-й школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку из-за «пожара» в местной школе №63. По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, «возгорание» произошло на первом этаже возле раздевалки.
Из здания было эвакуировано порядка 300 учащихся, педагогов и сотрудников школы. Первую смену отпустили домой, а вторую перевели на дистанционное обучение, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены проверить как руководство школы соблюдало законодательство о противопожарной безопасности в школе, в том числе на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.
В МЧС информацию о пожаре опровергли, сообщив, что причиной задымления стало коротко замыкания без последующего горения.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, «возгорание» произошло на первом этаже возле раздевалки.
Из здания было эвакуировано порядка 300 учащихся, педагогов и сотрудников школы. Первую смену отпустили домой, а вторую перевели на дистанционное обучение, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники прокуратуры намерены проверить как руководство школы соблюдало законодательство о противопожарной безопасности в школе, в том числе на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.
В МЧС информацию о пожаре опровергли, сообщив, что причиной задымления стало коротко замыкания без последующего горения.
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