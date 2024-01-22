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В Екатеринбурге при пожаре в квартире на Эльмаше погиб пожилой хозяин жилья
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Эльмаше в многоэтажном доме на улице Замятина, 24 при пожаре погиб хозяин горевшей на втором этаже квартиры. Известно, что это был мужчина 1947 года рождения.
Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на ИА «Ночные новости». Информация о пожаре поступила в 00.44.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 47 человек, в том числе 17 детей. Позже спасатели вывели из задымленного подъезда ещё девять человек.
В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 23 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 01.06 и потушить – в 02.29.
Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на ИА «Ночные новости». Информация о пожаре поступила в 00.44.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 47 человек, в том числе 17 детей. Позже спасатели вывели из задымленного подъезда ещё девять человек.
В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 23 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 01.06 и потушить – в 02.29.
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