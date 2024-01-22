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Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о гололедице на дорогах. Также они прогнозируют в начале рабочей недели местами туман и небольшой снег.
Сегодня, 29 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Днём -12…-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днём -9…-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 30 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -18…-13°C, при прояснении до -23°C. Днём -12…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -15…-13°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 31 января, в области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-9°C, днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -11…-9°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 29 января, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Днём -12…-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днём -9…-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 30 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -18…-13°C, при прояснении до -23°C. Днём -12…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -15…-13°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 31 января, в области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-9°C, днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -11…-9°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
25 января 2024
25 января 2024