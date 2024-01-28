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СК по Свердловской области планирует проверить сообщения об инциденте с ребенком в парке Маяковского
Фото: УГИБДД по Свердловской области
СК по Свердловской области планирует проверить сообщения об инциденте в парке Маяковского, где водитель паровозика сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании 13-летнего подростка на территории парка Маяковского. По предварительным данным, во время движения по парку, водитель аттракциона «паровозик» задел подростка, из-за чего ребенок упал на тротуар и получил травмы.
СК проводит проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании 13-летнего подростка на территории парка Маяковского. По предварительным данным, во время движения по парку, водитель аттракциона «паровозик» задел подростка, из-за чего ребенок упал на тротуар и получил травмы.
СК проводит проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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