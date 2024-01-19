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Суд приговорил к семи годам сына, который убил отца в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Суд признал виновным екатеринбуржца в особо тяжком преступлении в отношении своего отца. Об этом сообщает СК по Свердловской области.
23 апреля 2023 года подсудимый находился в своей квартире на улице Таганской в Екатеринбурге. Возник конфликт с отцом, в результате которого подсудимый начал избивать его руками и ногами. От полученных травм отец скончался на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
23 апреля 2023 года подсудимый находился в своей квартире на улице Таганской в Екатеринбурге. Возник конфликт с отцом, в результате которого подсудимый начал избивать его руками и ногами. От полученных травм отец скончался на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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