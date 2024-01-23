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Полиция Нижнего Тагила разыскивает сбежавшего 14-летнего подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция Нижнего Тагила разыскивается 14-летнего Николая Минина, который сбежал от врачей. Об этом сообщает МВД России «Нижнетагильское».
26 января мальчик сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов. Подросток жил в социальном учреждении на Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав.
Приметы пропавшего подростка: рост 148 сантиметров, худощавый, волосы темные короткие. Был одет в чёрную куртку с жёлтыми вставками, черные спортивные штаны и кроссовки, коричневую шапку. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.
26 января мальчик сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов. Подросток жил в социальном учреждении на Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав.
Приметы пропавшего подростка: рост 148 сантиметров, худощавый, волосы темные короткие. Был одет в чёрную куртку с жёлтыми вставками, черные спортивные штаны и кроссовки, коричневую шапку. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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