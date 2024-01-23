Полиция Нижнего Тагила разыскивает сбежавшего 14-летнего подростка

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Полиция Нижнего Тагила разыскивается 14-летнего Николая Минина, который сбежал от врачей. Об этом сообщает МВД России «Нижнетагильское».26 января мальчик сбежал от медперсонала после посещения медицинского учреждения по улице Космонавтов. Подросток жил в социальном учреждении на Жуковского, куда был помещен с недавнего времени в связи с лишением его матери родительских прав.Приметы пропавшего подростка: рост 148 сантиметров, худощавый, волосы темные короткие. Был одет в чёрную куртку с жёлтыми вставками, черные спортивные штаны и кроссовки, коричневую шапку. Если вам известно о его местонахождении, то сообщите по телефону (3435) 47-71-02 или 02.