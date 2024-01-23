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В екатеринбургском парке Маяковского паровозик сбил ребенка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В парке Маяковского водитель детского паровозика наехал на мальчика 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Мальчик был доставлен в Детскую городскую больницу №9 с травмами головы и ног. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Мальчик был доставлен в Детскую городскую больницу №9 с травмами головы и ног. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
«По данному факту проводится проверка, по окончании которой будут приняты меры не только в отношении водителя, но и администрации парка»,
— сообщает ведомство
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