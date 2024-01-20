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Пьяный водителей устроил ДТП под Нижним Тагилом

10.38 Воскресенье, 28 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Ночью, 27 января, на 36 км автодороги «Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск» водитель автомобиля «ВАЗ 2107» при выезде с прилегающей территории АЗС, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Хонда Фрид».

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «ВАЗ 2107», 18-ти летняя девушка, после осмотра медиками была отпущена домой и пассажир автомобиля «Хонда Фрид», 36-ти летняя женщина, с ушибами ребер и травмой живота госпитализирована в Демидовскую больницу.

Выяснилось, что водитель «ВАЗ 2107» не имеет водительских прав и во время ДТП был пьян (0,272 мг/л).

Водителю ВАЗа выписали три административных штрафа: за вождение транспортом в состоянии опьянения и не имея права управления (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ), за нанесенную на стекла пленку, которая не соответствует нормам светопропускаемости (ч.3 ст. 12.5.1 КоАП РФ), за отсутствие регистрации автотранспорта, помимо этого автомобиль задержан и помещен на спецстоянку (ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ).

Также ГАИ выписала предписание, для устранения неудовлетворительного дорожного условия (снежного вала), обслуживающей организации.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:40 Появились подробности о состоянии пяти пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Тюмень»
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16:31 Екатеринбуржцы временно останутся без света в Чкаловском районе
15:45 На автодороге «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими
14:58 Почти 300 миллионов рублей планируется потратить на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в Екатеринбурге
13:13 Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
12:36 В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено
11:21 В Свердловской области у девяти пригородных поездов изменится расписание
10:27 На 58% вырос спрос на услуги красоты и здоровья в Екатеринбурге
09:58 В Екатеринбурге собирают подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
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00:36 Баскетбольный клуб УГМК вышел в финал Кубка России
20:45 Из-за стычек с соседом жительница Артёмовского округа лишилась более 20 тысяч рублей
20:16 В субботу по центру Екатеринбурга проползёт гигантский полоз
19:37 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса
19:13 Поговорить об искусстве на английском предложит Музей Андеграунда
18:43 Режевские ветеринары разыскивают бешенных животных
17:51 Синоптики предупредили о ночных морозах до -22°C в Свердловской области
17:35 Одного из детей-свидетелей по делу о насилии в екатеринбургской спецшколе вызвали в полицию и теперь не пускают к нему адвоката
16:58 В Екатеринбурге продавщица с покупателем обезоружили грабителя
16:38 Двое мужчин сбежали из секты в Свердловской области
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