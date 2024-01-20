Пьяный водителей устроил ДТП под Нижним Тагилом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Ночью, 27 января, на 36 км автодороги «Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск» водитель автомобиля «ВАЗ 2107» при выезде с прилегающей территории АЗС, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Хонда Фрид».В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «ВАЗ 2107», 18-ти летняя девушка, после осмотра медиками была отпущена домой и пассажир автомобиля «Хонда Фрид», 36-ти летняя женщина, с ушибами ребер и травмой живота госпитализирована в Демидовскую больницу.Выяснилось, что водитель «ВАЗ 2107» не имеет водительских прав и во время ДТП был пьян (0,272 мг/л).Водителю ВАЗа выписали три административных штрафа: за вождение транспортом в состоянии опьянения и не имея права управления (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ), за нанесенную на стекла пленку, которая не соответствует нормам светопропускаемости (ч.3 ст. 12.5.1 КоАП РФ), за отсутствие регистрации автотранспорта, помимо этого автомобиль задержан и помещен на спецстоянку (ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ).Также ГАИ выписала предписание, для устранения неудовлетворительного дорожного условия (снежного вала), обслуживающей организации.