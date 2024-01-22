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В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер основатель школы самбо «Уралмаш»
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 27 января, на 82-м году жизни умер тренер Александр Александрович Козлов. Об этом сообщили в федерации самбо Свердловской области.
Александр Козлов родился 19 мая 1942 года в Свердловске. Он получил звание заслуженного тренера СССР и Заслуженного работника физической культуры РФ.
«Вместе с Александром Федоровым он стал символом «уралмашевского» и всего уральского самбо, основав легендарную школу самбо «Уралмаш». Он вырастил первого чемпиона мира и начал свою тренерскую карьеру в очень молодом возрасте, еще не достигнув двадцатилетнего возраста», — написали о тренере в федерации самбо.
В середине 1960-х годов Александр Козлов начал свои первые успешные шаги как амбициозный тренер. За время своей тренерской деятельности он подготовил более 250 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и дзюдо, а также победителей и призеров чемпионатов и первенств мира и Европы, обладателей Кубков Мира.
Александр Козлов родился 19 мая 1942 года в Свердловске. Он получил звание заслуженного тренера СССР и Заслуженного работника физической культуры РФ.
«Вместе с Александром Федоровым он стал символом «уралмашевского» и всего уральского самбо, основав легендарную школу самбо «Уралмаш». Он вырастил первого чемпиона мира и начал свою тренерскую карьеру в очень молодом возрасте, еще не достигнув двадцатилетнего возраста», — написали о тренере в федерации самбо.
В середине 1960-х годов Александр Козлов начал свои первые успешные шаги как амбициозный тренер. За время своей тренерской деятельности он подготовил более 250 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и дзюдо, а также победителей и призеров чемпионатов и первенств мира и Европы, обладателей Кубков Мира.
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