В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер основатель школы самбо «Уралмаш»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 января, на 82-м году жизни умер тренер Александр Александрович Козлов. Об этом сообщили в федерации самбо Свердловской области.Александр Козлов родился 19 мая 1942 года в Свердловске. Он получил звание заслуженного тренера СССР и Заслуженного работника физической культуры РФ.«Вместе с Александром Федоровым он стал символом «уралмашевского» и всего уральского самбо, основав легендарную школу самбо «Уралмаш». Он вырастил первого чемпиона мира и начал свою тренерскую карьеру в очень молодом возрасте, еще не достигнув двадцатилетнего возраста», — написали о тренере в федерации самбо.В середине 1960-х годов Александр Козлов начал свои первые успешные шаги как амбициозный тренер. За время своей тренерской деятельности он подготовил более 250 мастеров спорта СССР и России по борьбе самбо и дзюдо, а также победителей и призеров чемпионатов и первенств мира и Европы, обладателей Кубков Мира.