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В Екатеринбурге продавщица с покупателем обезоружили грабителя
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в продуктовом магазине продавщица и покупатель остановили вооруженного, предположительно, пистолетом мужчину, который пытался ограбить торговую точку.
Инцидент произошёл вчера, 25 января, около 20.00 на улице Хрустальная, 37. По данным телеграм-канала «Бандитский центр», бесстрашная сотрудница магазина и самоотверженный мужчина-покупатель отобрали у мужчины предмет, похожий на пистолет, и вытащили обойму. После этого он долго выпрашивал обойму обратно, обещая покинуть магазин, но как только добился своего, ударил покупателя, который вместе с продавщицей обезоруживал его, и скрылся с места происшествия.
В полиции сообщили, что к ним по этому поводу никто не обращался, но они зарегистрировали информацию по публикациям в СМИ. В связи с этим они также просят всех, кто знает о том, что там произошло, звонить телефону 8 (343) 356-42-06 или 02 (102).
Инцидент произошёл вчера, 25 января, около 20.00 на улице Хрустальная, 37. По данным телеграм-канала «Бандитский центр», бесстрашная сотрудница магазина и самоотверженный мужчина-покупатель отобрали у мужчины предмет, похожий на пистолет, и вытащили обойму. После этого он долго выпрашивал обойму обратно, обещая покинуть магазин, но как только добился своего, ударил покупателя, который вместе с продавщицей обезоруживал его, и скрылся с места происшествия.
В полиции сообщили, что к ним по этому поводу никто не обращался, но они зарегистрировали информацию по публикациям в СМИ. В связи с этим они также просят всех, кто знает о том, что там произошло, звонить телефону 8 (343) 356-42-06 или 02 (102).
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