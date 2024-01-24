В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в гибели двух человек водителя Ford Transit

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить жителя Полевского, обвиняемого в гибели двух человек в ДТП на улице Юлиуса Фучика, которые ехали на мотоцикле. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.Авария, о которой идёт речь, произошла 2 сентября 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, обвиняемый, водитель Ford Transit, при выезде со двора был обязан уступить дорогу мотоциклу Honda, на котором ехали двое молодых людей, но он не убедился в безопасности манёвра и выехал на улицу в неподходящий момент. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла попали в больницу, где вскоре скончались.Обвиняемый свою вину признал частично. Его дело передали в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.