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В селе Полевского из автобуса вышвырнули пьяную пенсионерку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Косой Брод Полевского городского округа кондуктор вышвырнула из автобуса пенсионерку, которая, с её слов, была в состоянии сильного алкогольного опьянения. В полиции пообещали провести проверку.
Инцидент произошёл 24 января на маршруте № 107 (Кафе «Ласточка» – село Косой Брод). Видео, на котором видно, как выгоняют пожилую женщину, опубликовали в телеграм-канале «Полевской трубач».
Как сообщил E1.RU представитель компании-перевозчика Сергей Вотинцев, они в курсе ситуации. С сотрудницей, которая выгнала пожилую пассажирку, в компании поговорили. Со слов кондуктора, пьяная пенсионерка всю дорогу оскорбляла и материала её, а потом и вовсе пропустила свою остановку. Тогда работница решила «помочь» пассажирке выйти и, так как ей не хватало сил, она вытолкала женщину так, как смогла. Вызывать полицию она не стала, так как в этом случае, по её мнению, другим пассажирам и ожидающим автобус на остановках людям пришлось бы долго ждать.
Сергей Вотинцев подчеркнул, что проблема с пьяными людьми существует давно и перевозчики не знают, что делать с такими пассажирами, так как законом это никак не регламентируется.
Он заявил, что кондуктор приносит извинения и, если нужно, то они могут быть принесены лично. Также, с его слов, в компании могут оказать помощь пенсионерке.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в полиции информацию об этом инцидент зарегистрировали. Он также отметил, что пассажирку, о которой идёт речь, знают. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причастность к кражам и грабежу.
Инцидент произошёл 24 января на маршруте № 107 (Кафе «Ласточка» – село Косой Брод). Видео, на котором видно, как выгоняют пожилую женщину, опубликовали в телеграм-канале «Полевской трубач».
Как сообщил E1.RU представитель компании-перевозчика Сергей Вотинцев, они в курсе ситуации. С сотрудницей, которая выгнала пожилую пассажирку, в компании поговорили. Со слов кондуктора, пьяная пенсионерка всю дорогу оскорбляла и материала её, а потом и вовсе пропустила свою остановку. Тогда работница решила «помочь» пассажирке выйти и, так как ей не хватало сил, она вытолкала женщину так, как смогла. Вызывать полицию она не стала, так как в этом случае, по её мнению, другим пассажирам и ожидающим автобус на остановках людям пришлось бы долго ждать.
Сергей Вотинцев подчеркнул, что проблема с пьяными людьми существует давно и перевозчики не знают, что делать с такими пассажирами, так как законом это никак не регламентируется.
«Как в таких ситуациях быть? Мы договорились с сотрудниками, что, если возникают какие-то неординарные моменты, нужно звонить нам, будем совместно принимать решения. Мы могли бы пересадить женщину в машину и довезти ее до места назначения или вызывать полицию»,
– рассуждает представитель компании.
Он заявил, что кондуктор приносит извинения и, если нужно, то они могут быть принесены лично. Также, с его слов, в компании могут оказать помощь пенсионерке.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в полиции информацию об этом инцидент зарегистрировали. Он также отметил, что пассажирку, о которой идёт речь, знают. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причастность к кражам и грабежу.
«Когда сыщики пришли к ней домой, ее гражданский супруг пояснил, что она отсутствует уже несколько дней, потому что любит "путешествовать". Обычно возвращается через одну-две недели, злоупотребляет алкоголем. От самой потерпевшей заявлений о случившемся ЧП в автобусе в полицию пока не поступало. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение»,
– заявил Валерий Горелых.
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