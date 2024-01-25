В селе Полевского из автобуса вышвырнули пьяную пенсионерку

«Как в таких ситуациях быть? Мы договорились с сотрудниками, что, если возникают какие-то неординарные моменты, нужно звонить нам, будем совместно принимать решения. Мы могли бы пересадить женщину в машину и довезти ее до места назначения или вызывать полицию»,

– заявил Валерий Горелых.

«Когда сыщики пришли к ней домой, ее гражданский супруг пояснил, что она отсутствует уже несколько дней, потому что любит "путешествовать". Обычно возвращается через одну-две недели, злоупотребляет алкоголем. От самой потерпевшей заявлений о случившемся ЧП в автобусе в полицию пока не поступало. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение»,