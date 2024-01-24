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В суде по делу Насими Мамедова обнаружилось возможное присутствие сотрудника СМИ в рядах присяжных
Фото: Вечерние ведомости
В ходе сегодняшнего заседания по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, совершённого в начале 2000-х, встал необычный вопрос – по некоторым данным, в коллегии присяжных оказался сотрудник одного из крупных медиахолдингов в регионе, журналисты которого подробно освещали судебный процесс над Насими Мамедовым. Гособвинитель попросила вызвать указанного присяжного и опросить его о месте работы.
Адвокаты Мамедова пока отказались от комментария для СМИ, передает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда. Судья ушел в совещательную комнату, объявлен перерыв.
Напомним, что в ходе первого процесса присяжные единогласно признали Мамедова невиновным, однако суд апелляционной инстанции отменил этот вердикт из-за процессуальных нарушений самого суда. Теперь дело вновь рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга, но в другом составе.
Адвокаты Мамедова пока отказались от комментария для СМИ, передает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда. Судья ушел в совещательную комнату, объявлен перерыв.
Напомним, что в ходе первого процесса присяжные единогласно признали Мамедова невиновным, однако суд апелляционной инстанции отменил этот вердикт из-за процессуальных нарушений самого суда. Теперь дело вновь рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга, но в другом составе.
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