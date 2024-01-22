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Путепровод над Челябинским трактом под Сысерстью закрыли из-за повреждений
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за повреждений закрыли движение по путепроводу, который проходит над Челябинским трактом на Южной Сысертской развязке.
Как сообщили в региональном «Уралуправтодоре», дефект моста был обнаружен в понедельник, 22 января. Там были повреждены балки пролётного строения. Предполагается, что повредить путепровод могло габаритное транспортное средства. В связи с этим в целях безопасности было принято решение о закрытии движения по мосту. Ограничения будут длиться до тех пор, пока балки не восстановят, а ремонтировать их собираются ближе к лету.
Также, начиная с сегодняшнего дня, вводится ограничение для грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и с габаритом по ширине и высоте более 3,5 на путепроводе и с габаритом по ширине более 3,7 метров на проезд под повреждённым путепроводом.
Как сообщили в региональном «Уралуправтодоре», дефект моста был обнаружен в понедельник, 22 января. Там были повреждены балки пролётного строения. Предполагается, что повредить путепровод могло габаритное транспортное средства. В связи с этим в целях безопасности было принято решение о закрытии движения по мосту. Ограничения будут длиться до тех пор, пока балки не восстановят, а ремонтировать их собираются ближе к лету.
Также, начиная с сегодняшнего дня, вводится ограничение для грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и с габаритом по ширине и высоте более 3,5 на путепроводе и с габаритом по ширине более 3,7 метров на проезд под повреждённым путепроводом.
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