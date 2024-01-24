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Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись Lada и BMW
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись Lada и BMW. В УГИБДД по Свердловской области сообщают о двух погибших.
ДТП произошло на 31-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Берёзовском районе. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, где ехал BMW.
[quote]«В результате автоаварии водитель и пассажир " Lada" погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи»,
На участке дороги, где произошла авария, инспекторами ДПС организовано реверсивное движение.
ДТП произошло на 31-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Берёзовском районе. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, где ехал BMW.
[quote]«В результате автоаварии водитель и пассажир " Lada" погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи»,
– рассказали в ГИБДД по Свердловской области.[/quote]
На участке дороги, где произошла авария, инспекторами ДПС организовано реверсивное движение.
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