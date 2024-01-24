– рассказали в ГИБДД по Свердловской области.[

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись Lada и BMW. В УГИБДД по Свердловской области сообщают о двух погибших.ДТП произошло на 31-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Берёзовском районе. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, где ехал BMW.[quote]«В результате автоаварии водитель и пассажир " Lada" погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи»,/quote]На участке дороги, где произошла авария, инспекторами ДПС организовано реверсивное движение.