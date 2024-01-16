Из-за ночного пожара в Красноуфимске две семьи лишились имущества

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне ночью в частном секторе Красноуфимска случился пожар, из-за которого две семьи лишились нормального жилья и имущества. К счастью, физически от огня никто не пострадал.Возгорание возникло за час до полуночи 23 января на улице Рабочей в Красноуфимске. Горел двухквартирный дом. И хоть на вызов оперативно были высланы наряды сразу из двух пожарных частей, к моменту их прибытия на место происшествия огонь успел охватить довольно большую часть строения. В самый пик пожара его площадь составляла около 250 квадратных метров.Тушением пожара на улице Рабочей занимались 3 пожарных расчёта пожарно-спасательной части №73 и один из деревни Калиновка. Без двенадцати полночь огонь был локализован. Но продолжали борьбу с ним и последующую проливку пожарные до трёх часов ночи.Пожар уничтожил кровлю здания, повредил стены и перекрытие. В обеих квартирах испорчено или уничтожено домашнее имущество. В одной из сгоревших квартир проживала многодетная семья. По некоторым сведениям, все были дома, когда загорелось здание. Женщине и трём её детям пришлось эвакуироваться через окно. Уже сегодня для этой семьи среди красноуфимцев объявлен сбор помощи: