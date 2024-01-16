Екатеринбуржцев напугали фальшивым пожаром в «Пассаже»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Скопление пожарной спецтехники возле «Пассажа» в центре Екатеринбурга сегодня встревожило многих горожан. Первые сообщения некоторых СМИ по данному поводу страхов добавили — утверждалось, что в здании торгово-развлекательного центра пожар и идёт эвакуация. И только чуть позже выяснилось, что паника была напрасной, а «пожар» — вымышленным.Пожар в здании «Пассажа» — такова была «легенда» учений, которые совместно провели сотрудники отделения надзорной деятельности и пожарной работы по Ленинскому району Екатеринбурга и Первый пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. В учениях участвовали также Уральский поисково-спасательный отряд МЧС России и ГИБДД Екатеринбурга.В «Пассаже», якобы, загорелось в ресторане «Плов». После попытки ликвидировать возгорание двое сотрудников ресторана выбрались на эксплуатированную кровлю и были эвакуированы прибывшими на место дежурным караулом. При этом были использованы автолестницы и спасательные тросы. Кроме того, был эвакуирован один из посетителей ТРЦ.Проведение таких учений, разумеется, предназначалось не для того, чтобы пощекотать нервы случайным свидетелям. Целью их было в реальных условиях обучить население действиям при обнаружении пожара и правилам поведения при эвакуации, — утверждают МЧС-ники.