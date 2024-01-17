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В Екатеринбурге будут судить участницу ДТП на улице Амундсена
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая 1 июня 2023 года при развороте на KIA Cerato на улице Амундсена сбила водителя мопеда STINGRAY. В результате ДТП мужчина получил серьёзные травмы.
По версии следствия, женщина нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности своего манёвра. Она должна была пропустить водителя мопеда, но не учла его участие в дорожном движении и сбила. В результате столкновения транспортных средств водителю мопеда причинены множественные травмы, которые, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, расцениваются как причинившие тяжкий вред его здоровью.
Свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Её дело направили в Ленинский районный суд, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, женщина нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности своего манёвра. Она должна была пропустить водителя мопеда, но не учла его участие в дорожном движении и сбила. В результате столкновения транспортных средств водителю мопеда причинены множественные травмы, которые, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, расцениваются как причинившие тяжкий вред его здоровью.
Свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Её дело направили в Ленинский районный суд, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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