В Екатеринбурге будут судить участницу ДТП на улице Амундсена

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая 1 июня 2023 года при развороте на KIA Cerato на улице Амундсена сбила водителя мопеда STINGRAY. В результате ДТП мужчина получил серьёзные травмы.По версии следствия, женщина нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности своего манёвра. Она должна была пропустить водителя мопеда, но не учла его участие в дорожном движении и сбила. В результате столкновения транспортных средств водителю мопеда причинены множественные травмы, которые, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, расцениваются как причинившие тяжкий вред его здоровью.Свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Её дело направили в Ленинский районный суд, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.