Три человека пострадали в ДТП на улице Мусоргского в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Три человека пострадали в аварии, которая произошла вчера, 23 января, у дома на улице Мусоргского, 15 в Екатеринбурге. Всех пострадавших доставили в ЦГКБ № 24.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по городу, водитель Renault Logan отвлёкся от дороги и врезался в припаркованный у дома Chevrolet Lacetti, которую от удара отбросило на проходившую мимо 23-летнюю девушку. Кроме нее, в ДТП пострадали 64-летний водитель Renault и его 22-летний пассажир.Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало 1, 2 мг/л. алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Давать какие-либо объяснения автоинспекторам он отказался. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 2.8 КоАП РФ.