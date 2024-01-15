Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали в ДТП на улице Мусоргского в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Три человека пострадали в аварии, которая произошла вчера, 23 января, у дома на улице Мусоргского, 15 в Екатеринбурге. Всех пострадавших доставили в ЦГКБ № 24.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по городу, водитель Renault Logan отвлёкся от дороги и врезался в припаркованный у дома Chevrolet Lacetti, которую от удара отбросило на проходившую мимо 23-летнюю девушку. Кроме нее, в ДТП пострадали 64-летний водитель Renault и его 22-летний пассажир.
Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало 1, 2 мг/л. алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Давать какие-либо объяснения автоинспекторам он отказался. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 2.8 КоАП РФ.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по городу, водитель Renault Logan отвлёкся от дороги и врезался в припаркованный у дома Chevrolet Lacetti, которую от удара отбросило на проходившую мимо 23-летнюю девушку. Кроме нее, в ДТП пострадали 64-летний водитель Renault и его 22-летний пассажир.
Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало 1, 2 мг/л. алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Давать какие-либо объяснения автоинспекторам он отказался. На мужчину составили протокол по части 1 статьи 2.8 КоАП РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожилой екатеринбуржец с внучкой попали в ДТП на ЕКАД
15 января 2024
15 января 2024
Два человека пострадали в ДТП под Берёзовским
17 января 2024
17 января 2024
В серьёзном ДТП на Вторчермете пострадали три человека
23 января 2024
23 января 2024
Смертельная авария произошла в Богдановичском районе
22 января 2024
22 января 2024