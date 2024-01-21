В серьёзном ДТП на Вторчермете пострадали три человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, в жилом районе Вторчермет, сегодня, 23 января, произошла дорожно-транспортная авария. В итоге врачам приходится оказывать помощь трём людям, в том числе — предполагаемому виновнику ДТП.Согласно информации, поступившей из Госавтоинспекция Екатеринбурга, столкновение двух машин произошло на улице Мусоргского на Вторчермете. При этом, одна из машин даже не двигалась, а была припаркована возле дома №15. Речь идёт об автомобиле марки «Шевроле». В него на полной скорости въехала другая иномарка — автомобиль «Рено», за рулём которой сидел 64-летний мужчина. От сильнейшего удара припаркованную машину отбросило в стену жилого строения. Попутно «Шевроле» задел 33-летнюю женщину, которая секундами ранее вышла из него, чтобы сходить в магазин.Сильнее всего пострадала женщина и водитель «Рено»: у неё — перелом ноги, у него — переломы рёбер и закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали. Пострадал и 32-летний пассажир «Рено». Ему медицинская помощь была оказана на месте.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Есть неподтверждённые пока официально сведения, что водитель «взбесившегося» автомобиля сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.