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В серьёзном ДТП на Вторчермете пострадали три человека

20.44 Вторник, 23 января 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге, в жилом районе Вторчермет, сегодня, 23 января, произошла дорожно-транспортная авария. В итоге врачам приходится оказывать помощь трём людям, в том числе — предполагаемому виновнику ДТП.

Согласно информации, поступившей из Госавтоинспекция Екатеринбурга, столкновение двух машин произошло на улице Мусоргского на Вторчермете. При этом, одна из машин даже не двигалась, а была припаркована возле дома №15. Речь идёт об автомобиле марки «Шевроле». В него на полной скорости въехала другая иномарка — автомобиль «Рено», за рулём которой сидел 64-летний мужчина. От сильнейшего удара припаркованную машину отбросило в стену жилого строения. Попутно «Шевроле» задел 33-летнюю женщину, которая секундами ранее вышла из него, чтобы сходить в магазин.

Сильнее всего пострадала женщина и водитель «Рено»: у неё — перелом ноги, у него — переломы рёбер и закрытая черепно-мозговая травма. Их госпитализировали. Пострадал и 32-летний пассажир «Рено». Ему медицинская помощь была оказана на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Есть неподтверждённые пока официально сведения, что водитель «взбесившегося» автомобиля сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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