В Каменске-Уральском под машину попал 98-летний пешеход

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском под колёса «ВАЗ 2121» угодил 98-летний пенсионер. Его с травмами различной степени тяжести увезли в городскую больницу.Авария произошла накануне, 22 января, примерно в 17.30 в районе дома №63 на улице 2-я Рабочая. По предварительным данным, водитель 53-летний «ВАЗа» сбил пешехода, который переходил через дорогу в неположенном для этого месте. Водитель был трезвым.В ГИБДД по Каменску-Уральскому заявили, что в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).По факту ДТП проводится проверка, пишет «Инцидент Каменск-Уральский».