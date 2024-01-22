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В Каменске-Уральском под машину попал 98-летний пешеход
Фото: ГИБДД
В Каменске-Уральском под колёса «ВАЗ 2121» угодил 98-летний пенсионер. Его с травмами различной степени тяжести увезли в городскую больницу.
Авария произошла накануне, 22 января, примерно в 17.30 в районе дома №63 на улице 2-я Рабочая. По предварительным данным, водитель 53-летний «ВАЗа» сбил пешехода, который переходил через дорогу в неположенном для этого месте. Водитель был трезвым.
В ГИБДД по Каменску-Уральскому заявили, что в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
По факту ДТП проводится проверка, пишет «Инцидент Каменск-Уральский».
Авария произошла накануне, 22 января, примерно в 17.30 в районе дома №63 на улице 2-я Рабочая. По предварительным данным, водитель 53-летний «ВАЗа» сбил пешехода, который переходил через дорогу в неположенном для этого месте. Водитель был трезвым.
В ГИБДД по Каменску-Уральскому заявили, что в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
По факту ДТП проводится проверка, пишет «Инцидент Каменск-Уральский».
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