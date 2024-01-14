Прокуратура Полевского заинтересовалась травмированной коленкой воспитанника детсада

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Полевской Свердловской области прокуратура начала проверку информации о том, что 7-летний мальчик получил травму во время нахождения в детском саду. Тем временем обостряется конфликт между мамой ребёнка и его воспитательницей.По утверждению родительницы мальчика-инвалида, она 10 января начавшегося года забрала своего ребёнка из детского сада №54. И только дома она обнаружила, что у сына травмировано колено. Травмировано достаточно сильно, чтобы потребовалась медицинская помощь. При этом воспитатель детского дошкольного учреждения уверяет, что ребёнка передавала женщине в нормальном состоянии, что никакой травмы у него на тот момент не было.Руководство детского сада №54 принимает, скорее, сторону своей сотрудницы. К той у данной родительницы возникали и прежде. Так, женщина требовала от воспитательницы подстричь ногти, чтобы не царапать ими мальчика. Случай с коленом обострил конфликт,В ходе затеянной проверки прокурорские работники установят, соблюдались ли в полевском детском саду №54 требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи будет дана оценка — своевременно и в полном ли объёме она была оказана. Но прежде, конечно, предстоит установить, получил мальчик травму колена на территории детского сада или же вне его стен.