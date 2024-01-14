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Полиция поймала мужчину, который стрелял из пистолета на улицах Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция нашла екатеринбуржца, который стрелял из пистолета на улице. Об этом сообщает Е1. Ранее в редакцию прислали видео, где мужчина угрожает неизвестным лица и стреляет из машины в воздух.
«Оружие, которое применил молодой человек в общественном месте, сотрудники ОП № 12 изъяли и направили на экспертизу для того, чтобы установить, не применялось ли оно ранее при совершении преступлений. Павел, так зовут нашего «героя», утверждает сыщикам, что нашел «ствол» прошлой осенью в лесопарковой зоне», — объяснил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Стало известно, что мужчина в 2007 году привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу (статья 161 УК РФ). А конфликт из-за которого он так себя вел произошел во время компьютерной онлайн-игры по уничтожению монстров.
Мужчина, в ближайшее время, будет доставлен на медицинское освидетельствование. Его собираются привлечь к административной ответственности по двум статьям — «Стрельба в неположенном месте» и «Незаконное хранение и ношение оружия».
«Оружие, которое применил молодой человек в общественном месте, сотрудники ОП № 12 изъяли и направили на экспертизу для того, чтобы установить, не применялось ли оно ранее при совершении преступлений. Павел, так зовут нашего «героя», утверждает сыщикам, что нашел «ствол» прошлой осенью в лесопарковой зоне», — объяснил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Стало известно, что мужчина в 2007 году привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу (статья 161 УК РФ). А конфликт из-за которого он так себя вел произошел во время компьютерной онлайн-игры по уничтожению монстров.
Мужчина, в ближайшее время, будет доставлен на медицинское освидетельствование. Его собираются привлечь к административной ответственности по двум статьям — «Стрельба в неположенном месте» и «Незаконное хранение и ношение оружия».
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