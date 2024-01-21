Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений в СМИ о поданном в школе хлебе со стеклом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

СМИ сообщили, что 19 января учащимся 1 класса в столовой Горно-металлургической средней общеобразовательной школы Нижнего Тагила подали хлеб вместе с кусочками стекла.Прокуратура вместе с Роспотребнадзором собирается проверить образовательное учреждение. Оценка будет дана компании-организатору питания и поставщикам продуктов питания.Ранее глава СК Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации из СМИ о данном происшествии.