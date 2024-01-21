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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений в СМИ о поданном в школе хлебе со стеклом
Фото: Вечерние ведомости
СМИ сообщили, что 19 января учащимся 1 класса в столовой Горно-металлургической средней общеобразовательной школы Нижнего Тагила подали хлеб вместе с кусочками стекла.
Прокуратура вместе с Роспотребнадзором собирается проверить образовательное учреждение. Оценка будет дана компании-организатору питания и поставщикам продуктов питания.
Ранее глава СК Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации из СМИ о данном происшествии.
Прокуратура вместе с Роспотребнадзором собирается проверить образовательное учреждение. Оценка будет дана компании-организатору питания и поставщикам продуктов питания.
Ранее глава СК Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации из СМИ о данном происшествии.
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