Пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

20 января в селе Калиновское Камышловского района, подросток угнал автомобиль «Газ», после чего не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал.Сотрудники выяснили, что девятиклассник состоит на учёте в ПДН. Визуально у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования законный представитель отказалась.Родителей собираются привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за хищения автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ).