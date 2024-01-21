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Пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
20 января в селе Калиновское Камышловского района, подросток угнал автомобиль «Газ», после чего не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал.
Сотрудники выяснили, что девятиклассник состоит на учёте в ПДН. Визуально у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования законный представитель отказалась.
Родителей собираются привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за хищения автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
Сотрудники выяснили, что девятиклассник состоит на учёте в ПДН. Визуально у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования законный представитель отказалась.
Родителей собираются привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за хищения автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
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