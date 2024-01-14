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В Екатеринбурге автомобиль сбил четырехлетнего ребенка упавшего на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на ул. Денисова-Уральского водитель на «GEELY TUGELLA» сбил четырехлетнюю девочку, которая упала на проезжую часть со снегохода. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.
Отец ребенка рассказал, что они гуляли с семьей. При пересечении пешеходного перехода сын с дочерью сидели на одном снегокате, во время движения девочка упала на проезжую часть. Родители заметили это, только когда водитель «GEELY TUGELLA» окрикнул их.
Водитель пояснил, что пропустил родителей, которые везли за собой снегокат с двумя детьми. Когда он начал движение, вдруг услышал посторонний звук, остановился, вышел из автомобиля и увидел ребенка на проезжей части. Водитель вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников ГИБДД.
Отец ребенка рассказал, что они гуляли с семьей. При пересечении пешеходного перехода сын с дочерью сидели на одном снегокате, во время движения девочка упала на проезжую часть. Родители заметили это, только когда водитель «GEELY TUGELLA» окрикнул их.
Водитель пояснил, что пропустил родителей, которые везли за собой снегокат с двумя детьми. Когда он начал движение, вдруг услышал посторонний звук, остановился, вышел из автомобиля и увидел ребенка на проезжей части. Водитель вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников ГИБДД.
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