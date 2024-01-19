Подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Североуральске

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

19 января на перекрестке улиц Ленина – Чкалова в Североуральске произошло ДТП, в котором пострадал подросток.Водитель «Шевроле Авео» столкнулся с находящимся впереди погрузчиком «Амкодор», который убирал снега.В результате происшествия пострадал 17-летний пассажир «Шевроле Авео». Подросток был госпитализирован в отделение реанимации.У водителя «Шевроле Авео» установлено состояние алкогольного опьянения (0.580 мг/л).