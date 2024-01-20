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Появились подробности ДТП автобуса и легкового автомобиля, в результате которого два человека пострадали в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
19 января на 11 км автодороги «Битимка-Первомайское» Лада Приора, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ маршрута 101 «Первоуральск-Перескачка». В салоне автобуса находились 6 пассажиров.
В результате происшествия водитель Лады и пассажир автобуса ПАЗ, с травмами различной степени доставлены в больницу Первоуральска.
Водитель автомобиля Лада Приора имеет стаж вождения 7 лет, за нарушения ПДД привлекался 1 раз. При госпитализации направлен на медицинское освидетельствование.
Водитель ПАЗа, имеет стаж вождения категории «Д» 33 года, к административной ответственности не привлекался. Водитель был трезв.
В отношении организации, осуществляющей содержание дороги возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание автодороги (ч.1 ст.12.34 КоАП РФ).
В результате происшествия водитель Лады и пассажир автобуса ПАЗ, с травмами различной степени доставлены в больницу Первоуральска.
Водитель автомобиля Лада Приора имеет стаж вождения 7 лет, за нарушения ПДД привлекался 1 раз. При госпитализации направлен на медицинское освидетельствование.
Водитель ПАЗа, имеет стаж вождения категории «Д» 33 года, к административной ответственности не привлекался. Водитель был трезв.
В отношении организации, осуществляющей содержание дороги возбуждено административное дело за ненадлежащее содержание автодороги (ч.1 ст.12.34 КоАП РФ).
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