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Появились подробности ДТП с участием трех машин в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
19 января в Первоуральске, на ул. Талица, 1, произошло столкновение трех машин.
Водитель грузового автомобиля МАН ТGS, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, без пассажиров, от удара автобус откинуло назад, где произошло столкновение с «Хендэ Туссон».
В результате ДТП водители автомобилей МАН ТGS и ПАЗ были доставлены в больницу Первоуральска, где им была оказана медицинская помощь, без госпитализации.
Как сообщает ГИБДД, водитель грузового автомобиля МАН ТGS имеет стаж вождения категории «С» 33 года, за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Водитель автобуса ПАЗ имеет стаж вождения категории «Д» 32 года, к административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель автомашины Хендэ Туссон имеет водительский стаж 32 года, 6 раз нарушал ПДД.
Все участники ДТП по результатам освидетельствования были трезвыми.
Водитель грузового автомобиля МАН ТGS, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, без пассажиров, от удара автобус откинуло назад, где произошло столкновение с «Хендэ Туссон».
В результате ДТП водители автомобилей МАН ТGS и ПАЗ были доставлены в больницу Первоуральска, где им была оказана медицинская помощь, без госпитализации.
Как сообщает ГИБДД, водитель грузового автомобиля МАН ТGS имеет стаж вождения категории «С» 33 года, за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Водитель автобуса ПАЗ имеет стаж вождения категории «Д» 32 года, к административной ответственности привлекался 2 раза. Водитель автомашины Хендэ Туссон имеет водительский стаж 32 года, 6 раз нарушал ПДД.
Все участники ДТП по результатам освидетельствования были трезвыми.
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