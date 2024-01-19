Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в Первоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске на улице Талица произошла авария с участием грузовика, автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречную сторону, где столкнулся с автобусом, который от удара откинула на двигавшийся позади легковой Hyundai. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области сообщили.Обычно таких авариях водителям грузовых машин удаётся избежать травм, но эта стала исключением. В ГБИДД заявили, что в ДТП пострадал только водитель грузовика. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. В автобусе пассажиров не было. По словам его водителя, он возвращался с заправочной станции.