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Два грузовика столкнулись на 257-м километре Серовского тракта
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Серовском тракте сегодня утром столкнулись грузовые «Газель» и «Газон». По данным «Патрульного участка», в ДТП пострадал только один водитель, но от госпитализации после осмотра медиками он отказался.
Авария произошла на 257-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Верхотуринском районе Свердловской области. По предварительным данным, водитель «Газели», перевозивший продукты питания, отвлекся от дороги и врезался на стоящий на обочине грузовой фургон «Газон».
В разговоре с дорожными инспекторами водитель «Газели» заявил, что не помнит, как произошла авария.
Авария произошла на 257-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Верхотуринском районе Свердловской области. По предварительным данным, водитель «Газели», перевозивший продукты питания, отвлекся от дороги и врезался на стоящий на обочине грузовой фургон «Газон».
В разговоре с дорожными инспекторами водитель «Газели» заявил, что не помнит, как произошла авария.
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