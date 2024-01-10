В Кольцово буйный москвич разбил стеклянные двери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне утром в Кольцово буйный мужчина разбил стеклянную дверь на выходе из терминала «А», вероятно, в гневе пытаясь открыть её ногой.Его задержали и увели в специальное помещение для задержанный, где выяснилось, что буйным пассажиром оказался ранее не судимый 60-летний житель Москвы. Он объяснил сотрудникам полиции, что разозлился из-за того, что опоздал на посадку. Это вызвало у него «эмоциональный стресс» и он выплеснул негатив на стеклянной двери, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.В отношении мужчины составили протокол за «мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Отмечается, что штраф в размере 100 рублей он уже оплатил. Также мужчина возместил аэропорту ущерб за разбитое стекло.