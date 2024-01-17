Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил УК в коммунальной аварии на Вагонке

– сказал Вячеслав Горячкин.

«Была направлена информация управляющим компаниям о необходимости оперативно сбросить с системы отопления воду, чтобы не произошло размораживания. Есть достаточно крупная УК в Дзержинском районе, которая обслуживает большое количество МКД, но, как выяснилось, у них нет достаточного количества бригад, которые выполняют работы: слесарей, сварщиков. Быстро сбросить большой комплекс домов они не смогли»,