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Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил УК в коммунальной аварии на Вагонке
Фото: Вечерние ведомости
Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ» обвинил одну из управляющих компаний в последствиях коммунальной аварии, которая произошла на Вагонке в декабре.
Тогда из-за коммунальной аварии без отопления осталось 89 многоквартирных и 45 частных домов, пять детских садов, четыре школы и две поликлиники. Таким образом, происшествие коснулось порядка 11,7 тысячи человек. Прокуратура организовывала проверку.
С его слов, из-за того, что не все отреагировали на сообщение о прорыве на магистральной теплотрассе и необходимости оперативного сброса воды после устранения утечки на теплотрассе пришлось провести большую работу по размораживанию стояков и восстановлению теплоснабжения.
Он также подчеркнул, что в этом управляющим компаниям Вагонки помогали коллеги из других районов и специалисты ресурсоснабжающих организаций, однако одна управляющая компания, с его слов, проявила себя плохо, пишет местное издание v-tagile.
Тогда из-за коммунальной аварии без отопления осталось 89 многоквартирных и 45 частных домов, пять детских садов, четыре школы и две поликлиники. Таким образом, происшествие коснулось порядка 11,7 тысячи человек. Прокуратура организовывала проверку.
С его слов, из-за того, что не все отреагировали на сообщение о прорыве на магистральной теплотрассе и необходимости оперативного сброса воды после устранения утечки на теплотрассе пришлось провести большую работу по размораживанию стояков и восстановлению теплоснабжения.
«Была направлена информация управляющим компаниям о необходимости оперативно сбросить с системы отопления воду, чтобы не произошло размораживания. Есть достаточно крупная УК в Дзержинском районе, которая обслуживает большое количество МКД, но, как выяснилось, у них нет достаточного количества бригад, которые выполняют работы: слесарей, сварщиков. Быстро сбросить большой комплекс домов они не смогли»,
– сказал Вячеслав Горячкин.
Он также подчеркнул, что в этом управляющим компаниям Вагонки помогали коллеги из других районов и специалисты ресурсоснабжающих организаций, однако одна управляющая компания, с его слов, проявила себя плохо, пишет местное издание v-tagile.
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