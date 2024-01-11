В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга скончался прохожий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Внезапная смерть забрала жизнь мужчины прямо во время его прогулки на свежем воздухе. Это случилось несколько часов назад в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.Как сообщают свидетели трагедии, мужчина в тёмной зимней куртке и чёрной шапке шёл по улице Советской, когда вдруг возле Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса пошатнулся, остановился и упал на заснеженный тротуар. К месту происшествия немедленно вызвали машину «Скорой помощи», но к прибытию медиков человек скончался.Как заявил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному происшествию начата проверка. Ею занимается Следственный отдел Кировского района. Причину смерти установит судмедэкспертиза.