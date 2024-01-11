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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга скончался прохожий
Фото: Андрей Гоголев
Внезапная смерть забрала жизнь мужчины прямо во время его прогулки на свежем воздухе. Это случилось несколько часов назад в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.
Как сообщают свидетели трагедии, мужчина в тёмной зимней куртке и чёрной шапке шёл по улице Советской, когда вдруг возле Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса пошатнулся, остановился и упал на заснеженный тротуар. К месту происшествия немедленно вызвали машину «Скорой помощи», но к прибытию медиков человек скончался.
Как заявил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному происшествию начата проверка. Ею занимается Следственный отдел Кировского района. Причину смерти установит судмедэкспертиза.
Как сообщают свидетели трагедии, мужчина в тёмной зимней куртке и чёрной шапке шёл по улице Советской, когда вдруг возле Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса пошатнулся, остановился и упал на заснеженный тротуар. К месту происшествия немедленно вызвали машину «Скорой помощи», но к прибытию медиков человек скончался.
Как заявил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному происшествию начата проверка. Ею занимается Следственный отдел Кировского района. Причину смерти установит судмедэкспертиза.
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