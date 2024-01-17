Три гранаты нашли в жилой высотке Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером у жителей одного из высотных домов Нижнего Тагила случался небольшой переполох. Из-за тревожной находки людям пришлось некоторое время провести на улице.Эвакуацию пятиэтажного дома на улице Окунева в Нижнем Тагиле пришлось произвести из-за трёх гранат, которые неожиданно обнаружил в здании один из жителей. На вызов приехали сотрудники полиции и МЧС. Совместными усилиями они не только эвакуировали жильцов, но и организовали оцепление.На место событий вызвали также «Скорую помощь», а главное — группу разминирования. Специалисты по взрывчатым веществам и предметам гранаты из здания вынесли. При ближайшем рассмотрении они оказались страйкбольными. Но, тем не менее, они тоже могли представлять опасность, например, для детворы. При нарушении техники безопасности их использование способно привести к серьёзным травмам. Вне специальных полигонов взрывать страйкбольные гранаты запрещается.Кому принадлежали три гранаты из дома на улице Окунева в Нижнем Тагиле, пока неизвестно.