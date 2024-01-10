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Два человека скончались у дома на Белинского в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Два человека с разницей в один день умерли возле многоквартирного дома на улице Белинского в Екатеринбурге. Есть ли между ними взаимосвязь – неизвестно. Однако какой-либо информации, которая бы свидетельствовала об этой связи, нет.
Первым погибшим, по данным URA.RU, был 63-летний мужчина. Его тело обнаружили утром 17 января. Со слов очевидцев, он куда-то очень спешил, пытался выехать с парковки, но машина забуксовала – мужчина выскочил из машины, схватил лопату, начал рыть и вдруг упал. Прохожие пытались ему помочь. Кто-то делал непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть.
Сегодня, 18 января, рядом с тем же домом нашли тело девушки 25-30 лет. Близкий к следствию источник издания заявил, что у неё нашли предсмертную записку.
Первым погибшим, по данным URA.RU, был 63-летний мужчина. Его тело обнаружили утром 17 января. Со слов очевидцев, он куда-то очень спешил, пытался выехать с парковки, но машина забуксовала – мужчина выскочил из машины, схватил лопату, начал рыть и вдруг упал. Прохожие пытались ему помочь. Кто-то делал непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть.
Сегодня, 18 января, рядом с тем же домом нашли тело девушки 25-30 лет. Близкий к следствию источник издания заявил, что у неё нашли предсмертную записку.
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