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В Екатеринбурге произошёл сбой приложений у двух аптек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге произошёл сбой приложений сразу у двух аптек — «Вита» и «Апрель». Сайты и мобильные приложения у аптечных сетей оказались недоступны.
На момент публикации приложение и сайт «Вито» оказались доступны.
При попытке зайти на сайт или в приложение аптек «Апрель» всё еще возникают проблемы. Сегодня в группе сети сообщили, что их технические специалисты уже разбираются с проблемой.
«Информируем, что временно не доступны заказы на сайте и в мобильном приложении. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы»,
– написали в группе «Аптеки Вита» во «ВКонтакте» ещё вчера.
На момент публикации приложение и сайт «Вито» оказались доступны.
При попытке зайти на сайт или в приложение аптек «Апрель» всё еще возникают проблемы. Сегодня в группе сети сообщили, что их технические специалисты уже разбираются с проблемой.
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